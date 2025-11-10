(SATIRA) Slovenec porabi 6 litrov na 100 kilometrov

V nadaljevanju preberite:

Naš tajni kontraagent Sandi je na Radiu Koper te praznične dni objavil veselo novico, da povprečen Slovenec na leto prehodi 1500 kilometrov. Ker je jutri Martin, je seveda treba dodati, da povprečen Slovenec na leto spije tudi 40 litrov vina, 86 litrov piva in 3,5 litra žgane pijače, kar bi sešteto dalo ekvivalent kakih 90 litrov vina na leto. Slovenci smo torej še kar varčni, saj na 100 kilometrov porabimo le kakih šest litrov vina. Približno toliko kot povprečni Renault Clio.