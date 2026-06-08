(SATIRA) Zrcalce, zrcalce, povej, kdo je najboljši vladar

Od sobote Slovenci nismo več antisemiti, zato bomo na faraonovo palačo spet obesili belo zastavo.

Zrcalce, zrcalce na steni, povej, kdo je najboljši vladar v deželi tej. Tako vsako jutro naš faraon sprašuje zrcalce na steni in najzvestejši trol odgovarja: »Najboljši vladar si, Janez, ti! Ampak za devetimi gorami ...« »Nobenega ampak ne dovolim, saj naša dežela ne premore devetih gora. Smešno! Samo jaz lahko odločam, kdo je dober in kdo podkupuje. Jaz odločam, kako naj troli linčajo podkupovalce, kdo je zmagal v drugi svetovni vojni, kakšne so ideološko nevtralne šole, katere zastave bodo visele na faraonovi palači in kdo je zaslužen, da mu postavimo spomenik, ker nas je rešil korupcije. Vse drugo je en sam dolgčas. Hrana in bencin sta že cenejša (le da narod še ni opazil), ne bo več kolon na avtocestah, nič več čakajočih v zdravstvu, pokojnine so praktično že višje, vsi krivično ...