Scenarij A, B in C za Slovenijo

Če se bo uresničila najnovejša napoved Banke Slovenije o letošnjem »le« 6,5-odstotnem gospodarskem padcu, jo bo naša država morda še nekako dobro odnesla v letu najhujše gospodarske, socialne in zdravstvene krize v Evropi in svetu po drugi svetovni vojni. S tem bi bili daleč od črnega scenarija z dvoštevilčnim padcem BDP – in če se analitiki BS niso ušteli, naj bi bila Slovenija v tretjini evrskih držav z letos relativno najnižjim gospodarskim upadom. Predpostavka za, pogojno rečeno, najmanj neugoden scenarij A je, da bi letos že znanemu krčenju gospodarstva v prvem četrtletju sledil še nekoliko globlji padec ...