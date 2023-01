Še daleč do državljanske polnoletnosti

V nadaljevanju preberite:

O lakoti v svetu je za prenekatere zelo primerno razpravljati na slavnostnem banketu ali v kakšni prestižni restavraciji, v kateri chef postreže z dvanajstimi hodi, sestavljenimi iz jedi, ki so kot nalašč za instagram. Za analizo okoljskih problemov so idealna eksotična letovišča, če le imajo letališče, enako velja za vprašanja izsekavanje tropskega gozda, neenakosti spolov in zapostavljenosti populacije LGBTQ+. Za simpozije o podnebnih spremembah so nujne dvorane s klimatskimi napravami, seveda spet kje v toplih krajih. Nobene potrebe ni, da bi o umetnosti in kulturi razpredali v kakšnih boemskih luknjah, če že umetniki nimajo optimalnih pogojev za delo jih morajo imeti vsaj tisti, ki govorijo v njihovem imenu. Enako velja za mislece, ki razmišljajo o sila naprednih in natančno kalibriranih družbenih modelih, ki bodo dokončno odpravili vse krivice tega sveta.