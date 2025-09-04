Sedemdeset minut trde sile

V nadaljevanju preberite:

Vladimir Putin na Xijevi desni strani in Kim Džong Un na njegovi levi sta bila na balkonu Vrat pravičnosti ne samo kot glavna gosta, ampak tudi kot sporočilo predvsem ZDA, pa tudi Evropi, da na nebu ne sije samo eno sonce. Zgodovina ima svoja različna tolmačenja, zato tudi sedanjost ni enobarvna slika. Prihodnost pa nikakor ne more biti monolit, ampak mora biti podobna pisanemu mozaiku, ki ga bodo sestavljali vsi centri moči. Eden od njih je prav na Trgu nebeškega miru.