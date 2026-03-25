Sestavljanje koalicije v senci manevra z volilno prevaro

V političnem besednjaku prvaka SDS Janeza Janše beseda poraz ne obstaja. Prav tako ne pozna pomena besedne zveze prevzemanje odgovornosti. Za vse volilne poraze, ki jih je v dolgi karieri več kot uspehov, je vedno krivil druge, nikoli ni razlogov iskal pri sebi. Tudi letos ni bil prepričan o volilni zmagi svoje strankarske organizacije, še bolj je dvomil o uspehu programskega trojčka SDS-NSi-Demokrati. Je pa v političnem delovanju postal predvidljiv. Iz zdaj že dobro poznanega učbenika populistične desnice, konkretno iz poglavja o opravičevanju lastnega volilnega neuspeha, je skorumpirano ukradeno državo obtožil volilne prevare. Začelo se je tako, da je v volilni kampanji privržence najprej pozival k bojkotu predčasnega glasovanja, po volitvah pa se spreneveda, da je posledica njegovega ...