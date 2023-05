Skregano s politično higieno

V nadaljevanju preberite:

Preiskovalne komisije naj bi bile pomembne za delovanje parlamenta predvsem z vidika nadzora nad izvršilno oblastjo. V tem sklicu državnega zbora delujeta dve preiskovalni komisiji in obe vodita poslanca Gibanja Svoboda, največje vladne stranke. Komisiji torej nista namenjeni nadzoru oblasti in ne bosta pripomogli k nadzorni vlogi parlamenta. Res je, da preiskovalne komisije na predlog vladne strani niso nedopustne, so pa ne glede na to nekoliko skregane s politično higieno.