Skrivno življenje Parmove ulice

Viktor Parma se je leta 1858 rodil v Trstu. Njegova mati je bila glasbenica, pianistka. Oče je bil policijski uradnik in prav tako pianist. Viktor je kot pravnik deloval v številnih slovenskih krajih; med drugim je bil okrajni glavar v Črnomlju. Med prvo svetovno vojno so ga avstrijske oblasti zaradi narodne zavednosti internirale, suspendirale in kazensko upokojile. Ko ni bil uradnik, je bil Viktor skladatelj in dirigent. Pisal je opere in operete. Ob kazenski upokojitvi se je preselil na Dunaj, po koncu prve svetovne vojne se je naselil v Mariboru. Umrl je leta 1924. Po smrti je bila po njem imenovana ulica za Bežigradom. Geografsko ime Parmova ulica je preživelo okupacijo.

Lesnina, stavba, ki leži na Parmovi 53, je najbolj ambiciozen arhitekturni objekt na ulici. V Lesnini je Sova odkrila vohunsko celico ...