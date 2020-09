Sladko-kislo turistično poletje

V letu, ko Slovenska turistična organizacija praznuje četrt stoletja svojega delovanja, se turistična panoga spopada z enim najtežjih obdobij v svoji zgodovini. Zloglasni virus je namreč čez noč skoraj povsem ustavil turistične tokove in tako na glavo obrnil vse, kar je do zdaj veljajo za samoumevno.Rezultati po koncu poletne sezone pričakovano kažejo, da lanskih rekordnih rezultatov ne bo mogoče ponoviti. Obisk turistov je dosegel komaj polovico lanskega, nočitve pa 60 odstotkov. Kakšen bo ta delež pri prihodkih, se bo šele pokazalo. Pandemija je namreč močno spremenila strukturo gostov. Še lani so v Sloveniji prevladovali ...