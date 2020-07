Sledenje pomembnejše od poti

Četrti sveženj zakonov za pomoč gospodarstvu povzroča razburjenje predvsem zaradi sledilne aplikacije. Ta bo javnost vznemirjala ne glede na to, v kakšni obliki bo njena uporaba potrjena, če sploh bo. Pri tem je upravičena večina pomislekov tako zagovornikov kot nasprotnikov aplikacije.Vsekakor je pomembna boljša sledljivost kroženja virusa v populaciji, a hkrati s tem v negotovost postavljamo svoboščine demokratične družbe, predvsem pravico do zasebnosti. Spor glede aplikacije je v ozadje potisnil verjetno ključno pomanjkljivost ukrepov. Zdaj je že jasno, da virus še dolgo ne bo izginil in da se mu bomo morali ...