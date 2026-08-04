Slovenija, dežela prostovoljcev

V Sloveniji je 228.999 prostovoljcev po uradnih evidencah, kar je dobra desetina prebivalcev, več kot polovica med njimi je žensk. Lani so opravili 8,6 milijona ur prostovoljskega dela v vrednosti več kot 85 milijonov evrov. Koliko je ob tem še dodatnega neformalnega ali neorganiziranega prostovoljskega dela, ni nikjer zabeleženo.

Pogosto se odzovejo tam, kjer državi ne uspe ali kjer država ne zmore. Najbolj se izkažejo, ko je hudo. Za nagrado so zadovoljni z občutkom, da so pomagali ljudem v stiski, ki so jim za to neskončno hvaležni, da so solidarni in so naredili nekaj dobrega za skupnost.