Slovenija ni Madžarska in Janša ni Orbán

V času, ko slovenska vlada na novo gradi odnose z Izraelom, ostaja v zraku vprašanje, kako daleč je pripravljena iti pri popuščanju do prijateljev svojih političnih zaveznikov doma. V zadnjih dneh se to vprašanje posebej izostri ob Miloradu Dodiku, proti kateremu je prejšnja vlada uvedla ukrepe, podprte tudi z ugotovitvami Sove o pretakanju denarja nejasnega izvora iz Republike Srbske v Slovenijo. V ozadju so ne le zunanjepolitični signali in evropske zaveze, temveč tudi povsem konkretna nevarnost vplivanja na lokalne volitve in razmerje moči v slovenski politiki, o čemer govorijo tudi pretekli Dodikovi pozivi Srbom v Sloveniji, naj volijo SDS.