Slovenija zmaguje, ko je notranje enotna

Slovenski zunanji politiki od vstopa v EU in Nato kronično primanjkuje zunanjepolitičnih uspehov. Suverena, pravzaprav plebiscitarna izvolitev Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta OZN je obliž na številne neuspehe v zadnjih dveh desetletjih. Gotovo to pomeni uspeh celotne slovenske politike. Prejšnja vlada Janeza Janše je projekt, čeprav pozno za takšne operacije, drzno zagnala, naslednica ga je v celoti posvojila, zunanje ministrstvo pod vodstvom Tanje Fajon pa je opravilo levji delež prepričevanj tretjih držav. Kar 153 glasov podpore je dokaz, da je bilo delo dobro in temeljito opravljeno.

Slovenija je v preteklosti izgubljala zunanjepolitične bitke, predvsem s Hrvaško v primeru arbitraže o meji in njene implementacije, ker je bila slovenska politika pri tem vprašanju razklana. Janša je najprej nasprotoval na referendumu izglasovani arbitraži, pozneje je implementacijo oteževal. Tokrat za spremembo je imel projekt izvolitve v Varnostni svet OZN večino časa status nacionalnega projekta.

A le do nekaj tednov pred volitvami, ko je Janša objavil tvit o kandidiranju na željo ZDA. Poteza, s katero je želel škoditi uspehu slovenske kandidature in s tem vladi, je bila nerazumna. Brez te objave na twitterju bi Janša danes lahko polnopravno sodeloval pri slovenski zmagi in si s koalicijo delil zasluge za uspeh, česar mu ne bi mogli oporekati. A se je s tvitom notranjepolitično ustrelil v koleno. Zdaj si bo vlada Roberta Goloba – tudi on osebno, ki je še najmanj pripomogel k uspehu projekta – lahko pripela vse zasluge za uspeh. Ta bo v prvi vrsti najbolj koristil Tanji Fajon, da si utrdi položaj v stranki in vladi.

Kako bo Slovenija delovala v prestižnem, a geopolitično paraliziranem gremiju, ne bi smelo biti dilem. Eden največjih izzivov bo, da s stališči, ki temeljijo na demokratičnih vrednotah in spoštovanju mednarodnega prava, dokaže, da ni le podaljšana roka ZDA. Ne smemo pozabiti, Slovenija je dolžnik držav, od katerih je množično dobila veliko podporo, ne od ZDA, ki jo je v kandidaturo pregovorila. Belorusija bi bila nedvomno ruski vazal v varnostnem svetu. Slovenija (z)more bolje. Precej bolje.