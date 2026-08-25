Slovenska podjetja investirajo v energetske projekte v tujini namesto doma

Novinar Karel Lipnik v videokomentarju ugotavlja, da veliko evropskih držav podražitev naftnih derivatov uspešno izkorišča za pospešitev premika v brezogljično družbo. Tudi v Sloveniji so predvsem kupci avtomobilov nakazali, da si želijo zmanjšati odvisnost od uvoza naftnih derivatov. Toda če se hoče država res otresti uvozne odvisnosti na področju energentov, nakup varčnejšega avtomobila še zdaleč ne bo ...