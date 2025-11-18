Slovenski blagoslov za Trumpov načrt

Več kot mesec dni po sklenitvi krhke prekinitve ognja med Izraelom in Hamasom je varnostni svet OZN sprejel resolucijo, s katero je podprl Trumpov mirovni načrt za Gazo. Ta predvideva vzpostavitev mednarodne stabilizacijske sile za nadaljnje vzdrževanje miru in prehodne administracije, ki bo pod nadzorom ameriškega predsednika bedela nad obnovo do tal porušene palestinske enklave.

Izid glasovanja – trinajst držav članic vrhovnega organa svetovne organizacije je podprlo ameriški predlog, dve (Rusija in Kitajska) pa sta se vzdržali – je mejnik v procesu končanja več kot dve leti trajajoče vojne. Kot rezultat dolgotrajnih pogajanj, odkritih pogojevanj in zakulisnih prekupčevanj z vsemi vpletenimi stranmi resolucija vsekakor predstavlja diplomatski uspeh za Trumpa in njegovo administracijo, čeprav njena vsebina pušča ogromno nerešenih vprašanj.