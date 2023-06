Smo sposobni ponoviti konsenz izpred treh desetletij?

V komentarju lahko preberete:

Samostojna Slovenija te dni praznuje 32 let. Njeni prebivalci, rojeni v letu 1991, seveda niso več nadobudni, včasih naivni najstniki. Nasprotno. Med njimi so tudi učitelji, inženirji, zdravniki, znanstveniki, novinarji, informatiki, ljudje s poklicnimi in življenjskimi načrti in izkušnjami. Počasi dozoreva tudi država, ki si je v dobrih treh desetletjih obstoja prav tako nabrala kar nekaj izkušenj, tako pozitivnih kot tudi takih, ki jih ne bi kazalo ponoviti.

Če zavrtimo čas nazaj, so razmere ob osamosvajanju zaznamovali povečana geopolitična in varnostna tveganja, velika negotovost v gospodarstvu in visoka inflacija: nekaj od tega občutimo tudi zdaj. Seveda so bili takrat vsi ti izzivi bistveno izrazitejši in resnejši, a smo jih kar uspešno obvladali. Verjetno tudi zato, ker smo bili tedaj kot nacija bolj povezani in enotni in smo, ne glede na politične in druge razlike, stremeli k skupnemu cilju: boljšemu življenju in večji blaginji v samostojni državi.