Smo vsaj na varni strani – cene?

Svet stoji v čakalni vrsti za cepivo proti novemu koronavirusu. Razvijalcem potencialnih cepiv so bile vnaprej nakazane milijarde evrov. V tako napetem pričakovanju, kot čakamo to cepivo, nismo čakali na nobeno. Zato ni nič čudnega, da so ga že poimenovali biomedicinski projekt 21. stoletja. Cepiva nastajajo počasi. A zato s toliko večjimi odmerki znanja. Varna in učinkovita cepiva zahtevajo še več časa.



Za boj proti koronavirusu pa nam časa zmanjkuje. Zato laboratoriji in farmacevtske multinacionalke v sodelovanju z znanstveniki po vsem svetu tekmujejo, kdo bo prvi našel cepivo in si od večmilijardnega kolača odrezal največji kos. Po drugi strani države tekmujejo, katera bo pravi čas rezervirala cepivo, da ne ostane brez.



Hrvaška se je na vrhuncu poletne sezone pohvalila, da je rezervirala poldrugi milijon odmerkov in že tudi sklenila pogodbo o dobavi. Slovenija je sklenila le, da bo podatek razkrila po podpisu pogodbe med evropsko komisijo in proizvajalci obetavnih cepiv proti covidu-19. Zato si dovolimo špekulacijo: če so Hrvati, ki jih je dobre štiri milijone, naročili 1,5 milijona odmerkov cepiva, pol manj Slovencev potrebuje – 750.000 odmerkov … Zemljanov je 7,7 milijarde. Svet je doslej rezerviral 5,7 milijarde odmerkov. Slovenci smo med tistimi, ki so se pridružili skupni evropski iniciativi in se zavezali, da se bo za nas pogajala evropska komisija. Ta je pred dnevi sklenila prvo vnaprejšnjo tržno zavezo za nakup potencialnega cepiva proti covidu-19 pri AstraZeneci. Države, ki vplačajo rezervacijo, naj bi cepivo tudi dobile prej.



Najbližje cilju naj bi bila četverica razvijalcev, ki cepivo napovedujejo že za letos oziroma najkasneje za prihodnje leto. Najcenejši odmerek, za štiri evre, nastaja v AstraZeneci, najdražjega napoveduje ameriška Moderna – za 31 evrov. Če bo AstraZeneca držala obljubo in cepivo prodala po proizvodni ceni štirih evrov, bo Slovenija na varni strani. Če že ne na varni strani epidemije, upajmo, da vsaj na varni cenovni strani. Še bolj varne pa bi se počutili, če bi vedeli, kdaj bo tudi naša država rezervirala cepivo. Še sreča, da živimo v regiji, ki se dogovarja za 700 milijonov odmerkov. V njej nihče ne bi smel ostati brez cepiva …