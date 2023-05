Trg delovne sile, skladiščniki in inovatorji

V komentarju lahko preberete:

Podatek, da je bilo aprila število registriranih brezposelnih najnižje v zgodovini samostojne Slovenije, vzbuja optimizem. Pač, število brezposelnih je univerzalni gospodarski in socialni kazalec. Ko navajamo, da je število brezposelnih – 48.598 jih je – najnižje v zgodovini samostojne Slovenije, velja dodati še del konteksta. Če so načela kapitalističnih družbenih odnosov v te kraje pljusknila ob koncu osemdesetih let prejšnjega stoletja, se število brezposelnih bliža najnižji točki v zgodovini novejšega slovenskega kapitalizma. Leta 1990, ko je šla ta država na plebiscit o samostojnosti, je bilo brezposelnih 44.000 oseb. Leta 1991 je bilo brez dela 75.000 oseb. Pod črto: s številom brezposelnih smo nekako tam, kjer smo bili, ko se je začel novodobni kapitalizem.