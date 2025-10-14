(So)avtorji genocida, mirovniki našega časa

V nadaljevanju preberite:

Gaza je zravnana z zemljo. Po dveh letih genocida – sistematičnega pobijanja, rušenja in stradanja – je palestinska enklava spremenjena v velikansko množično grobišče, kjer preživeli, 90 odstotkov jih je ostalo brez strehe nad glavo, med ruševinami z lastnimi rokami iščejo posmrtne ostanke pogrešanih najbližjih. Kljub drugačnem dogovoru humanitarna pomoč v Gazo še vedno prihaja v izjemno omejenih količinah. Razmere v bolnišnicah so še vedno strahovite. Soočanje z izgubami – s posledicami sistematičnega iztrebljanja – je neznosno.