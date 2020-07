Sobo za dva velikana, prosim!

Že dolgo se postavlja vprašanje, ali takšna svetovna porazdelitev sil, kot je bila dosežena pred približno sedmimi desetletji in se nekoliko spremenila po ameriško-sovjetski hladni vojni, lahko zagotovi dovolj prostora za dve velesili, kot so ZDA in Kitajska. Ta dilema ni nič drugega kot vprašanje, ali bo v bližnji prihodnosti izbruhnila tretja svetovna vojna.Kitajska se namreč ne bo odrekla svojemu gospodarskemu, vojaškemu in tehnološkemu vzponu, Amerika pa se ne bo odrekla niti najmanjšemu delu svoje svetovne prevlade. Nihče ne more z gotovostjo zatrditi, da obstaja na vrhu sodobnega Olimpa soba za dva velikana, ki sta bila ...