Sobodajalski pravni glavobol

Zadovoljstvo sobodajalcev je za zdaj vse prej kot sladko, saj so se s tem znašli v večstranski pravni negotovosti.

Poletna turistična sezona je pred vrati. A več tisoč lastnikov nepremičnin, ki nastanitve oddajajo prek spletnih platform v kratkoročni najem, se ne more sproščeno prepustiti le preštevanju rezervacij. Zaradi zakonodajnih sprememb v Sloveniji in na evropski ravni namreč ne vedo niti, po kakšnih pravilih bodo to poletje poslovali. Potem ko je od 1. januarja veljal nov zakon o gostinstvu, ki je predvidel tudi možnost omejevanja kratkoročnega najema v kritičnih občinah in uvedbo identifikacijskih številk za nastanitve, je najverjetnejša nova koalicija z interventnim zakonom vse to odložila. Sobodajalci so se tega razveselili, saj so se za to že ves čas zavzemali. Razumljivo, od kratkoročnega najema imajo namreč na leto 270 milijonov evrov prihodkov. A zadovoljstvo je za zdaj vse prej kot ...