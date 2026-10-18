Nemčija: socialna demokracija na prelomu

V času, ko si vse več ljudi s povprečno plačo težko privošči stanovanje, se odpira vprašanje, komu je danes sploh še namenjena socialna demokracija. Prav ta teden se SPD v Berlinu in na zvezni ravni sooča z dilemo, ki presega zgolj notranjestrankarske spore in neposredno zadeva prihodnost nemške socialne politike ter ravnotežje med delom in kapitalom. Podatek, da je na zadnjih zveznih volitvah za SPD glasoval le še vsak osmi delavec, medtem ko se je skoraj štirideset odstotkov odločilo za AfD, kaže, kako globoko je erodirala nekdanja vez med delavstvom in stranko, ki je nekoč zagovarjala polno zaposlenost, močne sindikate in varne pokojnine.