Če mislite, da sprememb v šolstvu ne bo, se motite

Opozicija, vključno z nekdanjim ministrom Vinkom Logajem, je čakala 45 dni na nujno sejo pristojnega odbora na temo reforme. A v resnici nismo slišali ničesar novega. Tako ne od stroke, ki ji minister prav nič ljubkovalno reče pedagoški establišment, kot tudi ne od ministra. Ta je v svoji omalovažujoči maniri ponovil, da pedagoškega establišmenta v »njegovem strokovnem svetu« ne bo, da pa jih je pozval, naj pošljejo na ministrstvo predloge. Stroka naj pošilja predloge, za mizo pa ne sme sedeti. Spoštljivo, ni kaj.