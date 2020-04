Somrak ptujskih bogov

Ptuj velja za najstarejše slovensko mesto, na kar so občani tega mesta zelo ponosni. A v torek mesto ob Dravi tega zgodovinskega civilizacijskega primata ni upravičilo in marsikaterega prebivalca je bilo zato upravičeno sram. Potem ko je vlada po več tednih agonije v najbolj kritičnih domovih za starejše vendarle sklenila del okuženih oskrbovancev iz Doma starejših občanov Ljutomer, obolelih zaradi koronavirusa, preseliti v Splošno bolnišnico Ptuj, so zdravstveni delavci te bolnišnice ob podpori dela občanov in lokalne oblasti temu nasprotovali. Prihod 40 oskrbovancev iz Ljutomera so na Ptuju zavračali z argumentom, da ...