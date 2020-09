Sosedje imajo prednost

Slovenska zunanja politika si je na deklarativni ravni vedno prizadevala za ohranjanje dobrih odnosov s sosednjimi državami, tudi ko so te načela dvostranska vprašanja. Kljub temu v zadnjih treh desetletjih ni bilo veliko vlad, ki bi se tako trudile za to, da bi jim bile sosede blizu, oziroma bi toliko pozornosti posvečale ohranjanju tesnih vezi z njimi, kot to počne sedanja.Njena drža ni v celoti posledica politične volje, ampak je vanjo do določene mere prisiljena. Pandemija je najbolj neposredno poudarila pomen meja oziroma njihove pretočnosti, kar je uvrstilo bilateralo nazaj na vrh seznama prioritet ne samo slovenske, ampak ...