Sosedje, mi vam turiste, vi nam plin

Smo pred obdobjem, ko se bo povečal promet slovenskih turistov na Krk, v obratni smeri v Slovenijo pa se bo precej okrepil pritok zemeljskega plina. Danes namreč Hrvaška odpira nadgrajen plinovod, ki je pomembna investicija tudi za slovensko preskrbo s plinom. Omogočil bo veliko večji prenos plina iz terminala utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) na Krku ter povečal zanesljivost preskrbe Slovenije in regije. Pandemija leta 2020, energetska kriza po začetku vojne v Ukrajini leta 2022 in naftni šok letos po začetku vojne v Iranu kažejo na pomembnost diverzifikacije dobavnih virov, nujnost samopreskrbe in na to, da se v krizi lahko najbolj zaneseš zgolj – nase.