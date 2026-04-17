Spletna ponudba požira trgovine

Še pred leti smo bombastično poročali o vstopu novih blagovnih znamk in trgovcev na slovenski trg, v zadnjih letih pa gredo zadeve v obratno smer. Po februarskem razburjenju zaradi napovedanega zapiranja nekaterih prodajaln tekstila Kik je ta teden vznemirjenje med potrošniki povzročila novica o morebitni ukinitvi poslovalnic športnih trgovin Hervis v Sloveniji. Nova lastnika sta hitela miriti, da odločitev še ni dokončna, a dejstvo je, da v zadnjih letih določeni globalni ponudniki oblačil in obutve pri nas krčijo ali celo zapirajo mrežo fizičnih poslovalnic. Ugašajo tudi nekatere domače trgovine.

V trgovskem cehovskem združenju v prvih dveh mesecih zaznavajo občuten padec prihodkov v trgovini na drobno, ki je najbolj drastičen v prodaji živil.