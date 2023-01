Sproščeno na proteste

Predsednik vlade Robert Golob je, ko je potegnil črto pod lanskim letom, ocenil, da je koalicija dosegla vse, kar je napovedala za leto 2022. Glavni cilj pa da je bila družbena sproščenost, je poudaril.

Zadovoljstvo lahko temelji na realni oceni lastnega dela. Lahko pa je ta ocena tudi nerealna. In če je takšna, so politiki v težavah. Težave je mogoče meriti tudi s količino protestov v družbi in številom ljudi, ki se odločijo na njih javno izraziti nezadovoljstvo.

Priložnosti za tovrstna merjenja bo ta teden obilo, najprej že ob jutrišnjem protestu pacientov, pred katerim je sicer zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan ocenil, da zdaj, ko imamo odprto družbo in najboljšega predsednika vlade »ever«, za zbiranje in kričanje na ulici ni nobene potrebe.

Več kot polovica, torej več kot vsak drugi anketirani sicer ocenjuje, da taistemu ministru letos ne bo uspelo izpeljati reforme zdravstvenega sistema. Podoben delež ljudi, torej prav tako več kot polovica, ocenjuje kot neprimeren poziv predsednika vlade k zmanjšanju količine mesa na naših krožnikih. Ob tem pa je iz ankete razvidno tudi zanimivo dejstvo – ljudje ne nasprotujejo toliko zmanjšanju porabe mesa, temveč očitno bolj zamerijo, da se s tem, kaj in koliko naj ga jedo, ukvarja politika.

Ker naj bi po Golobu jedli manj mesa zato, da bi storili nekaj dobrega za naš planet, ni mogoče mimo nesrečnega poleta Urške Klakočar Zupančič z vladnim falconom na dunajski novoletni koncert, s katerim je ustvarila tolikšen ogljični odtis, kot ga trije konkretni slovenski mesojedci v letu dni.

Oblastniška aroganca, prepiri v medijih in oddaljenost od realnosti se seveda odražajo v javnomnenjskih anketah – na lestvici najbolje ocenjenih politikov, ki jo za Delo redno pripravlja inštitut Mediana, so v zadnjem mesecu izgubili Golob, Bešič Loredan in Klakočar Zupančičeva. Njihova stranka Gibanje Svoboda je izgubila pet odstotnih točk podpore. Padla je tudi podpora vladi. Delež pozitivnih ocen je le še dve odstotni točki višji od deleža negativnih.

Uvodoma omenjena sproščenost v družbi očitno torej ni dovolj za zadovoljstvo, Golobovi pa so si nekaj front po nepotrebnem odprli tudi sami.