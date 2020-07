Srbskemu voždu se je zgodilo ljudstvo

Prelomnice obstajajo tudi v Srbiji. To je pokazal izbruh kolektivne jeze. Glavna vzroka za nasilne demonstracije sta velika zdravstvena kriza in negotovost ljudi, ki so in še bodo izgubili delo. Olja na ogenj je prilil predsednik Aleksandar Vučić, ki je ljudi obtožil, da so sami krivi za povečanje števila okuženih. Obravnaval jih je kot poslušno čredo, ki ima edino dolžnost, da mu slepo sledi. Država je izgubila nadzor nad pandemijo, ker je bil osnovni cilj ukrepov kratkoročna politična korist, ne zdravje in življenje državljanov.Kolektivno frustracijo je povzročilo dejstvo, da ljudje nimajo nadzora nad svojimi življenji. ...