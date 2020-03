Dobili smo tretjo vlado Janeza Janše. Njeno potrjevanje se je v parlamentu začelo v petek, 13., ki se ga je menda po starih vražah treba bati.



V Sloveniji je dejansko zavladalo čudno razpoloženje. Strah in nelagodje. Del tudi na račun negotovosti, kaj bo prinesla desnosredinska koalicija, ki se je oblikovala pod taktirko Janeza Janše. A bolj kot to, kdo bo v prihodnje upravljal državo, je Slovence, velik del volilnega telesa namreč ni spolitiziran, strah neznanega virusnega obolenja oziroma njegovih posledic. Tudi v gospodarstvu. Virus je namreč globalen in bo očitno povzročil šok zdravstvenih sistemov in ekonomski šok, vplival bo na industrijo, storitvene dejavnosti, padec gospodarske rasti ...



»Lascia il virus fuori dala porta, resta a casa« (»Pusti virus pred vrati, ostani doma«) – to je moto, ki je v teh dneh preplavil Italijo. Ponotranjiti bi ga morali tudi pri nas, v tej bitki, s katero se trenutno spopada svet, bomo namreč zmagali, če bomo v njej pomagali vsi. In le če se bomo vsi zavedali pomembnosti odgovornega ravnanja.



Nova koalicija je še včeraj popoldne pripravljala nabor ukrepov in predlogov, kaj storiti za upočasnitev širjenja koronavirusa, da bi preprečili kolaps zdravstvenega sistema, ki se lahko zgodi, če bo težko obolelih nenadoma preveč. Končne odločitve so bile sprejete na prvi seji vlade, ki se je sestala takoj po potrditvi. Resni ukrepi, za katere se je odločila, bodo dobili tudi odločen nadzor nad spoštovanjem njihovega izvajanja.



Naše življenje – vsakdanje navade in preživljanje časa, delo, izobraževanje ... – se bo v prihodnjih dneh torej spremenilo. In če kdaj, zdaj ni čas za delitve na leve in desne, ni čas za ideologijo in ni čas za nagajanja. Nova vlada ne bo imela sto dni miru, ampak se bo takoj spopadla s trojno krizo – koronavirusom, grozečo recesijo in migranti.



Sreča v nesreči se v teh razmerah zdi, da je del politike zmogel dogovor o oblikovanju nove koalicije, s katero je država dobila operativno vlado s polnimi pooblastili, in da mrtvega teka, ki bi ga lahko povzročil predvolilni čas, ni.

Novo vlado vodi človek, ki ima izkušnje z izrednimi razmerami še iz časa osamosvojitve. Od takrat pa je prehodil dolgo politično pot in zdaj jih ni malo, ki menijo, da bodo z Janševim prevzemom oblasti ogrožene demokracija, svoboda akademske misli, vladavina prava in avtonomija medijev.



Prav verjetno seveda je, da bo Janez Janša krizo in na koronavirus usmerjeno pozornost javnosti izkoristil tudi za kadrovske in organizacijske poteze, ki bodo šle mimo manj opazno, če izrednih razmer ne bi bilo. Na vprašanje, ali se bo Janez Janša odločil iti po stopinjah Janeza Drnovška ali pa jo bo mahnil po sledeh Viktorja Orbána, trenutno ni mogoče odgovoriti. Če bo zavil proti Madžarski, bo gotovo pripomogel k poenotenju opozicije oziroma leve sredine, ki je zdaj tudi idejno precej nehomogena in jo dejansko povezuje le nasprotovanje Janši.



Marjan Šarec si je ob predaji oblasti s prenosom odgovornosti verjetno oddahnil, ne glede na to pa se v prihodnje verjetno ne bo mogel izogniti očitkom, da je njegova vlada z odločnimi ukrepi zamudila in ni prisluhnila opozorilom tistih, ki so predlagali, naj podaljša zimske počitnice in naj tiste, ki so se vrnili s smučanja v Italiji, epicentra širjenja koronavirusa v Evropi, pozove, naj ostanejo doma v samoizolaciji. Nova vlada je tako podedovala položaj, ki je nastal zaradi neupoštevanja teh opozoril in v njeni domeni je tako ostalo sprejemanje nepopularnih ukrepov, ki se zdijo v trenutku res težkega stanja za prebivalstvo in državo neizogibni.