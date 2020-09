Srečanje v vakuumu

Eno najpomem-bnejših spoznanj, ki nam jih je prineslo leto 2020, je, da bo naslednje dejanje velike igre okoli globalne prevlade potekalo v vakuumu. ZDA očitno pospešeno drsijo navzdol, Kitajska pa se ne dviguje dovolj hitro, da bi lahko popolnila prazen prostor in se vsilila kot nova supersila.Zdi se, da je EU to dojela že pred virtualnim vrhunskim srečanjem s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom. In to je najboljša novica iz tega dogajanja. Evropski voditelji se zavedajo, da to ni trenutek ne za brezpogojno partnerstvo s Kitajsko ne za spreminjanje azijske sile v sovražnico. Zdaj je čas za krepitev lastnih pozicij kot okostja, okoli ...