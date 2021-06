STA in zbiralci plastičnih zamaškov

V nadaljevanju preberite:

Slovenska tiskovna agencija je institucija, neposredno povezana z osamosvojitvijo države. Nastala je v času, ko je bila politika zavezana k iskanju konsenza in načelom spodobnosti. Načeli konsenza in spodobnosti sta narekovali, da domačih in svetovnih medijev ter globalnih novinarskih agencij o dogodkih v Sloveniji ne more obveščati vladni sekretariat za informiranje, pač pa institucija, ki ima zagotovljeno uredniško avtonomijo.



In ker gre za spoštovano institucijo, infrastrukturo slovenskega medijskega prostora, danes za obstoj STA zbiramo plastične zamaške. Prostovoljne prispevke.