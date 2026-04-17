Stanovanja v državi presegla 3000, v Ljubljani pa 5000 evrov na kvadratni meter

Geodetska uprava v svojem najnovejšem poročilu o nepremičninskem trgu ugotavlja, da je povprečna cena rabljenega stanovanja v državi lani prvič prebila mejo 3000 evrov za kvadratni meter, v Ljubljani, kjer je najvišja, pa mejo 5000 evrov. Cene stanovanj in hiš so praktično povsod po državi dosegle nove rekordne vrednosti.

Kje so meje, pregrade, za rast cen slovenskih nepremičnin? Hujša gospodarska kriza, ki bi močneje ohladila trg, ob trenutnih geopolitičnih napetostih ni izključena. A vendarle je nadaljnja rast cen nepremičnin najverjetnejši scenarij.