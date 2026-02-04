Stara celina brez hitrosti

Tudi Evropejci so v novi javnomnenjski raziskavi Eurobarometer pritrdili ocenam, da se mora EU v času geopolitičnih pretresov prilagoditi novim razmeram, se utrditi in poenotiti. Kakšno je novo okolje, v katerem mora delovati, se je še posebno jasno pokazalo v primeru grenlandske krize, ko je Donald Trump grozil Danski in drugim zavezniškim državam.

Ideje o Evropi več hitrosti z jedrom, v katerem bi se voljne države tesneje povezale na področjih, kot je obramba, so za naklonjene federalizmu privlačne, a v njih se skrivajo številna tveganja. EU bi naredila veliko, če bi se uspešno reševale stvari, ki so že na agendi.