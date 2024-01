Stara celina v svetovnem viharju

V nadaljevanju preberite:

Geopolitični pretresi in tehnološki tektonski premiki od Evropske unije zahtevajo vse hitrejše in intenzivno odzivanje. EU kot gospodarska velesila je bila tradicionalno zagovornica svobodne trgovine. To je pogosto spremljala naivnost. Zaznamovala ni le nepremišljenega drvenja v energetsko odvisnost od Rusije, temveč tudi zanašanje na dobave iz Kitajske.

V Bruslju predlagajo enoten in strožji sistem omejitev pri prevzemanju evropskih podjetij. Drugo področje je nadzor izvoza. Nepazljivost pri posameznih tehnologijah bi lahko pomenila, da bi države, kot je Kitajska, lahko uporabile evropske izdelke za vojaške namene in proti interesom Zahoda.