Stare in nove vojne

Izrael je znova napadel sovražnik, ki zanika njegovo pravico do obstoja, že ruski napad na Ukrajino pa je razkril nevarnosti nasilnih ozemeljskih sprememb za mednarodno mirovno ureditev po drugi svetovni in hladni vojni. Tudi palestinskemu Hamasu ne gre za kompromise. Skupaj z mentorjem Iranom in libanonskim Hezbolahom se zavzema za uničenje Izraela in lastnemu ljudstvu odreka svobodne volitve. Palestinske civiliste sili v človeške ščite proti izraelskemu maščevanju za pokole 7. oktobra.