Ste prepričani, da nagrade ni dobil Donald?

Niti Norveška ni več tisto, kar je bila pred 130 leti, ko je Alfred v oporoki zapisal, naj njegove nagrade za mir raje podeljuje Norveška kot preveč militaristično razpoložena Švedska. Tedaj je zahteval, naj nagrado za mir dobi tisti, ki je naredil največ za bratstvo med narodi, za ukinitev ali zmanjšanje velikosti aktivnih vojsk in za organizacijo ter promocijo mirovnih sestankov, gibanj, srečanj. Zdaj veste, zakaj jo je leta 2009 dobil Barack Obama, leta 2012 pa Evropska unija, ki povečuje oborožitev za vsaj trikrat.

Ali bo letošnja nagrada prispevala k miru v Venezueli, ali pa bo izbruhnila vojna, še ne vemo. Vemo pa, da je letošnja lavreatka svojo nagrado posvetila Krampu »za njegovo odločno podporo naši stvari«. In da z vso ljubeznijo podpira izraelski trud v Gazi. Ste še zmeraj prepričani, da nagrade ni prejel kralj Donald? »Odločna podpora naši stvari« je prišla v obliki pošiljke močne ameriške mornarice pred obalo Venezuele, križark in podmornic. Poslal je letala, potopil nekaj ribiških čolnov in na pamet likvidiral nekaj deset ubogih in zgaranih ribičev, češ da so ogrožali ameriško zdravje.

Kaj je Maria Corina naredila za mir v svetu, je vprašal kralj, ki je v osmih mesecih menda ustavil kar osem vojn. Med njimi najbolj hudo vojno za plin, ki bi ga radi črpali pod Gazo, hkrati pa gulili turiste na načrtovani Bloody Bay Rivieri. Krampu se je milo storilo, ko ga je v obrambo vzel prijatelj Vladimir Vladimirovič, ki si z Melanijo prisrčno dopisuje o tem, kako skrbeti za ukradene otroke, skupaj pa uigrano uničujeta največjega sovražnika na Zemlji, torej EU, ki so jo izumili, samo zato, da bi uničila ZDA in Sovjetsko zvezo hkrati.

Ameriška letalonosilka na vojaških vajah Južne Koreje in ZDA. FOTO: Š Kim Hong-ji/Reuters

Zdaj veste, komu se boste morali zahvaliti naslednja leta, ko boste za nagrado kandidirali vi. Seveda se boste morali vprašati, ali je to sploh še nagrada za mir, ali nagrada za skorajšnjo vojno. Svetujemo pa vam, da prihodnje leto opustite vse upe, vi, ki radi kandidirate. Salvinijeva Liga je za 2026 že ponovila kandidaturo znanega kralja. Vladimirovič pa je itak že povedal svoje. Če so na beli hiši obesili črno zastavo, to morda ni v znak žalovanja. Črne zastave obožujejo vsi pirati s Karibov. In širše. Kralj nikakor ne bo popustil. Do naslednje Nobelove nagrade bo ustavil še vsaj osem vojn. Morda celo tisto z Venezuelo, ob kateri čuti neustavljivo potrebo, da ji prinese demokracijo in ameriške hamburgerje s čipsi v zameno za nafto.

V veliko zadrego je mirovni sporazum, ki ga v Egiptu še sekljajo, mešajo, kuhljajo, žgejo, cvrejo, dušijo in pečejo, spravil organizatorje evrovizijskega festivala. Še posebej potem, ko je Avstrija trdo udarila z mizo po roki: če Izraela ne bo na Dunaj, tudi Evrovizije ne bo. Gre za od nekod znano geslo: Naredite mi to Evropo spet izraelsko. Kaj so pa mislili Španci, Slovenci, Nizozemci, Portugalci, Irci in Islandci? Da se bodo hecali z evrovizijsko hopsasa cigu-migu jodl tanc hojladri zabavo?

Dobra novica za Primorce in Trieštine je, da se bodo morda že prihodnje leto lahko vozili po hitri cesti med Koprom in Škofijami brez vinjet. Temu se po novem reče: Neskončna so pota Gospodova in predvolilna kombinatorika. Poslanka Meira in peščica istrskih poslancev z njo si že vsaj deset let zaman prizadevata prepričati odgovorne ljubljanske šefe, da so vinjete na tem 10-kilometrskem cestnem odseku nesmiselne, ker tuji neplačniki vinjet tako radi mašijo še zadnje tri revne lokalne cestice in druge kozje poti v Istri.

Indijska letalonosilka z ruskimi migi naj bi sodelovala v vajah z ameriško vojsko, ki bi jezile Kitajsko. FOTO: Shailesh Andrade/Reuters

Vinjete in slovenska cestna strategija Istranom nikakor ne dajo dihati. Zdaj pa je slavni obrambno-napadalnoslovni šahist Janez Ivan izračunal, da bi lahko od cestnih zamaškov koval profit. Njegova stranka je vložila zakon, ki obeta dodatno predvolilno mineštro.

Janezovi so imeli trikrat priložnost, da bi obalno hitro cesto razvinjetili, a si te zasluge niso hoteli privoščiti. Zdaj pa so vroč krompirček podali v roke zmedene koalicije, v kateri ministrica glasno in odločno kriči, da bi zaradi takega ukrepa šel Dars z njim pa cela slovenska prometna strategija po gobe. Če zakon podpre še Najnovejša Slovenija in še kakšen padalec, ima zakon morda celo priložnost.

Janez v vsakem primeru ostane junak pri Primorcih: Če gre zakon skozi, se mu nasmiha kak glas več, če pa ne, si koalicija v lastni volilni trdnjavi prisluži dodatno zamero. Ko bom velik, bi tudi jaz tako igral šah za prepirljivce.