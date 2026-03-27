Stik s sočlovekom, ne z napravami in algoritmi

Čedalje bolj se ostri tradicionalna in večkrat pozabljena vloga gledališča kot enega izmed nosilnih stebrov kulture.

Poslanica igralca Willema Dafoeja ob današnjem svetovnem dnevu gledališča temelji na enem največjih izzivov v kulturi, saj neposredno nagovarja pričujoči veliki tehnološki skok z razvojem in dostopnostjo umetne inteligence. Seveda gre za temo, o kateri se veliko piše in je za marsikoga že utrujajoča, vendar je njeno pronicanje prek vojaških, ekonomskih, političnih in znanstvenih sistemov prav tako izrazito na polju kulture, tudi odrske, zato se ji ne moremo in ne smemo izogniti. Willem Dafoe, ki ima status velikana Hollywooda, a kljub temu ostaja dostopen, prizemljen in zakoreninjen v gledališki umetnosti, ne zavrača tehnologije kot nekaj primarno slabega, se pa zaveda, da je zaradi njenega hitrega napredka in pomanjkljive regulacije močno ogrožen medčloveški stik, kar zlahka opazimo v ...