Štirideset dni pozneje

Beseda karantena izhaja iz beneške besede quarantena. Pomeni 40 dni. Posadke ladij, ki so prihajale do Dubrovnika in Benetk, se – če je obstajal sum, da mornarji morda prenašajo kugo – določen čas niso smele izkrcati.Od prvega, morda celo najpomembnejšega ukrepa javnozdravstvenih oblasti – prepovedi dogodkov v zaprtih prostorih z odpovedjo koncerta opernega pevca Andree Bocellija 7. marca v ljubljanskih Stožicah – mineva 49 dni. Šole so zaprte od 16. marca, vsaj 40 dni. Javno življenje je v karanteni od 20. marca, slabih 40 dni.Kje smo po 40 dneh?Pustimo finese za obdobje, ko bodo na vrsti poglobljene analize, a dobra novica ...