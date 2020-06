V petek, 12. junija, na dan, ko so tiskarski stroji natisnili to številko Sobotne priloge, je od prvega zaznanega primera bolezni covid-19 v Sloveniji minilo sto dni. Motorist, ki se je prek Italije vračal iz Maroka, je zaznal simptome bolezni, testiranje je potrdilo, da je bolan. V naslednjih mesecih je simptome bolezni zaznalo več deset tisoč ljudi, testiranja so okužbo potrdila pri nekaj manj kot 1500. Potrjene okužbe so zaznali v 154 slovenskih občinah, v 56 pa ne. Umrlo je več kot sto ljudi, štiri petine umrlih predstavljajo nastanjeni v nekaj domovih upokojencev. Kako se je v stotih dneh spremenila družba?V stotih dneh ...