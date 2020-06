Štoparski vodnik za obrabo pnevmatik

Triintrideset let je minilo od tistega 1. maja, ko so pognali novo jeklarno. Na Jesenice sta prišla podpredsednik zvezne vlade Janez Zemljarič in član predsedstva SFRJ iz Slovenije Stane Dolanc. Ob slovesnosti, med katero so jeklarno tudi uradno zagnali, je bil Stane Dolanc ganjen. Ta jeklarna, je pripovedoval, dokazuje, da smo narod jeklarjev, ne pa narod natakarjev in gostilničarjev. Četudi se je socializem bližal h koncu, je bil refleks, da se napredek meri v količini proizvedenega jekla, še vedno močan.Postavitev jeklarne ni bila povsem samoumevna. Obstajale so tudi ideje, da bi v dolini, ki jo je v Alpe izklesala Sava, ...