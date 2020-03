Strah pred pandemijo »koronadiktature«

»Ne, ne vem pravega odgovora, a ta digitalni fašizem, ki so nam ga vsilili, ta digitalni zapor, v katerega so nas posadili, to vsekakor ni,« se je pritoževal »politkomisar« dunajske kulturne ustanove Alte Schmiede Walter Fammler. Če ta dialektični marksist, ki vedno zna vse razložiti, ne ve odgovora, kako bi potem v teh pandemičnih časih lahko kaj takšnega pričakovali od »pogrebcev«, kakor Fammler imenuje vrh avstrijske vlade, ki na novinarskih konferencah brez novinarjev v črnih oblekah razglaša najnovejše in vse ostrejše ukrepe proti tej sodobni »kugi«?Nimajo lahke naloge, saj tako kot Fammler tudi sami nimajo ...