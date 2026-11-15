Ali Žerdin: Stranke s kratko kilometrino so pobrale le drobtine

Ko gre za volilno udeležbo, je letošnji zemljevid poveden. Največ ljudi je glasovalo v treh občinah, ki druga ob drugi ležijo ob slovensko-avstrijski meji, v alpskem svetu. Od Jezerskega do Solčave in Črne na Koroškem jim res ni treba biti nerodno, ker ljudje ne bi prišli na volišče. A so kraji, kjer je udeležba kilava.

Za analize strankarskih rezultatov je prezgodaj. A dejstvo je, da na županskih volitvah uspevajo stranke, ki niso od včeraj. SDS z za zdaj največjim številom izvoljenih županov obstaja od leta 1989, SD z zgodovino, ki je še starejša, je po delnih podatkih druga, SLS, katere zgodovina sega v leto 1988, je po številu županskih mandatov tretja. Stranke s kratko kilometrino so pobrale le drobtine.