Strateška napaka

Čeprav velja prvak SDSza stratega, se zdi, da je z najnovejšo »akcijo« vendarle šel predaleč. Policija je postala sredstvo politične kampanje. Tehtnica pa se je zdaj tako najverjetneje dokončno prevesila v prid predčasnim volitvam.Težko je namreč verjeti, da bodo vsi tisti »sredinski« poslanci, ki še kolebajo ali se Janševi koaliciji v tej sestavi državnega zbora pridružiti ali ne, prezrli orkestrirano politično vodeno zgodbo o tem, da policija za potrebe politike zbira podatke o posameznih politikih in njihovih sorodnikih.Če si izposodimo sobotno metaforo prvaka SDS, ki je v svojem vabilu k sodelovanju v politiki ocenil, da je bilo petinsedemdeset let v hosti dovolj, je utemeljeno vprašanje, kdo je v preteklosti pravzaprav ostal. Policija ni v službi politike, časi, ko so državljani trepetali pred Udbo, tajno policijo neomejenih pristojnosti in predhodnico Sove, pa so na srečo že tudi mimo.Stroka si je edina – Knovs je zlorabljen v politične namene. A v politiki pač ni dovoljeno vse in cilj ne posvečuje sredstev. Machiavellijevega Vladarja je očitno mogoče brati in razumeti tudi zelo površno.Z nenapovedanim nadzorom poslancev, članov Knovsa (dva iz stranke SDS in en iz Desusa), ki so zahtevali pojasnila o konkretnih operativnih zadevah, ki se niso nanašala na izvajanje prikritih preiskovalnih ukrepov in ki so zahtevali posredovanje podatkov o vpogledih v evidence policije za določene konkretne fizične osebe (določene poslance oziroma politike), je šla SDS predaleč. Še posebno ker so spraševali tudi o predkazenskem postopku, ki ga je policija začela marca 2018. Postopek je povezan s 450.000 evri posojila državljanke BiHstranki SDS. To je seveda že izrabil premier v odstopu, ki je ocenil, da je bil obisk Knovsa na policiji namenjen ugotavljanju napredovanja preiskav o financiranju stranke SDS, ne pa skrbi za varnost politikov pred prisluškovanjem.Spopad med vodilnima strankama SDS in LMŠ je torej dosegel vrhunec, dramski trikotnik pa bo dosegel razplet z odgovori, ki jih bodo prinesli predsedniku države vodje poslanskih skupin na začetku prihodnjega tedna glede podpore morebitnemu mandatarju za sestavo nove vlade.