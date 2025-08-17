Strateški šah za Ukrajino in staro celino

Nekdanji britanski premier Boris Johnson je dobro povzel srečanje predsednikov ZDA in Rusije na Aljaski: zaradi dobrodošlice Donalda Trumpa za ruskega agresorja Vladimirja Putina na ameriških tleh mu je šlo na bruhanje. Drugi slabost vzbujajoči ameriški nastop, povezan z rusko žrtvijo, je bil lanski koncert demokratskega državnega sekretarja Antonyja Blinkna v kijevskem baru s pesmijo Rockin' in the Free World. V državi, v kateri lije kri, da bi bila del svobodnega sveta, je prepeval o njegovih temačnih straneh, administracija Joeja Bidna pa Ukrajini ni omogočila orožja za zmago.

Po treh letih in pol ima Rusija pobudo na frontah in tudi Boris Johnson milijonom Ukrajincev pripisuje upanje, da bo vojno ob hkratni ohranitvi njihove svobode, suverenosti in neodvisnosti končal newyorški zagovornik umetnosti pogajanj. Republikanski prvak je posredoval v vrsti kriz, mir v Evropi bo njegova najtežja naloga. Prav je, da bo ukrajinskega predsednika v Washingtonu danes spremljala široka paleta evropskih državnikov.

Volodimir Zelenski se v preteklosti ni distanciral od demokratskega obračunavanja s Trumpom; temu se ob takšnih prijateljih morda celo sovražniki zdijo manj nevarni. Zlasti če upa, da jih bo razdelil. V ozadju večine Trumpove zunanje politike, tudi približevanja ruski polovici »nezlomljive« avtokratske alianse, je edina tekmica ZDA za varnostno in gospodarsko prevlado na svetu Kitajska. Republikanec se boji vojne z jedrskima velesilama, če bi ga Evropa povlekla v ukrajinsko.

Tudi zato Kijevu in evropskim prestolnicam prepušča del odločitev – in odgovornosti. Ob predpostavki, da tudi ti ruske vojske ne bodo brcnili z zasedenih ozemelj, nekateri predlagajo korejsko rešitev. Sedem desetletij pozneje grozljiva severna diktatura ni za nikogar zmagovalka, Južna Koreja pa cveti tudi zaradi varnostnih zagotovil ZDA. Ta bodo ključna v zahodnih rešitvah za Ukrajino, čeprav morda ne bodo sodila v okvir Nata.

Ukrajina krvavo potrebuje mir. Putin pa iz vojne ne sme priti kot zmagovalec. Evropa se bo najbolje maščevala z gospodarskimi uspehi ter vojaško okrepitvijo Ukrajine in sebe. Tako se bo ubranila tudi pred morebitnimi prihodnjimi napadi ruskega despota, ki še ni pokopal želje po vrnitvi sovjetskega in carskega vplivnega območja.