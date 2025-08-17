  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Komentarji

    Strateški šah za Ukrajino in staro celino

    Evropa se bo najbolje maščevala z gospodarskimi uspehi ter vojaško okrepitvijo Ukrajine in sebe. Tako se bo ubranila tudi pred morebitnimi prihodnjimi napadi.
    Predsednika ZDA in Rusije Donald Trump in Vladimir Putin. Foto Jeenah Moon/Reuters
    Galerija
    Predsednika ZDA in Rusije Donald Trump in Vladimir Putin. Foto Jeenah Moon/Reuters
    Barbara Kramžar
    17. 8. 2025 | 23:38
    17. 8. 2025 | 23:38
    2:59
    A+A-

    Nekdanji britanski premier Boris Johnson je dobro povzel srečanje predsednikov ZDA in Rusije na Aljaski: zaradi dobrodošlice Donalda Trumpa za ruskega agresorja Vladimirja Putina na ameriških tleh mu je šlo na bruhanje. Drugi slabost vzbujajoči ameriški nastop, povezan z rusko žrtvijo, je bil lanski koncert demokratskega državnega sekretarja Antonyja Blinkna v kijevskem baru s pesmijo Rockin' in the Free World. V državi, v kateri lije kri, da bi bila del svobodnega sveta, je prepeval o njegovih temačnih straneh, administracija Joeja Bidna pa Ukrajini ni omogočila orožja za zmago.

    Po treh letih in pol ima Rusija pobudo na frontah in tudi Boris Johnson milijonom Ukrajincev pripisuje upanje, da bo vojno ob hkratni ohranitvi njihove svobode, suverenosti in neodvisnosti končal newyorški zagovornik umetnosti pogajanj. Republikanski prvak je posredoval v vrsti kriz, mir v Evropi bo njegova najtežja naloga. Prav je, da bo ukrajinskega predsednika v Washingtonu danes spremljala široka paleta evropskih državnikov.

    Volodimir Zelenski se v preteklosti ni distanciral od demokratskega obračunavanja s Trumpom; temu se ob takšnih prijateljih morda celo sovražniki zdijo manj nevarni. Zlasti če upa, da jih bo razdelil. V ozadju večine Trumpove zunanje politike, tudi približevanja ruski polovici »nezlomljive« avtokratske alianse, je edina tekmica ZDA za varnostno in gospodarsko prevlado na svetu Kitajska. Republikanec se boji vojne z jedrskima velesilama, če bi ga Evropa povlekla v ukrajinsko.

    Tudi zato Kijevu in evropskim prestolnicam prepušča del odločitev – in odgovornosti. Ob predpostavki, da tudi ti ruske vojske ne bodo brcnili z zasedenih ozemelj, nekateri predlagajo korejsko rešitev. Sedem desetletij pozneje grozljiva severna diktatura ni za nikogar zmagovalka, Južna Koreja pa cveti tudi zaradi varnostnih zagotovil ZDA. Ta bodo ključna v zahodnih rešitvah za Ukrajino, čeprav morda ne bodo sodila v okvir Nata.

    Ukrajina krvavo potrebuje mir. Putin pa iz vojne ne sme priti kot zmagovalec. Evropa se bo najbolje maščevala z gospodarskimi uspehi ter vojaško okrepitvijo Ukrajine in sebe. Tako se bo ubranila tudi pred morebitnimi prihodnjimi napadi ruskega despota, ki še ni pokopal želje po vrnitvi sovjetskega in carskega vplivnega območja.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Trump in Putin na Aljaski

    Veliko vprašanje, kdo bo koga v Anchorageu

    Predsednik ZDA se ponaša s svojim posredovanjem za mir, toda ali si ga želi tudi ruski kolega?
    Barbara Kramžar 15. 8. 2025 | 19:31
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Carinska vojna

    Trump podaljšal trgovinsko premirje s Kitajsko za dodatnih 90 dni

    Ameriški predsednik je odločitev sprejel tik pred zdajci. Brez odloga bi azijski velesili za nekatere izdelke grozil dvig carin na 80 in več odstotkov.
    Barbara Kramžar 12. 8. 2025 | 08:38
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Kriminal v ZDA

    Trumpov prevzem prestolnice Washington: nacionalna garda in Pam Bondi

    Prestolnica ZDA se tako kot številna demokratsko vodena mesta sooča s kriminalom. Republikanski predsednik prevzema policijo.
    Barbara Kramžar 11. 8. 2025 | 18:24
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Vožnja

    Temačno izkustvo bivaka Ena. Potem ogenj

    Izkustvo gora je pogosto povezano s sončnim vremenom, visokogorje pa ponuja tudi temačne, celo moreče izkušnje.
    16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Pisatelj Aleš Čar

    Da preživiš na tako brutalnem, grozljivem kraju, moraš nekaj nositi v sebi

    Padec je bil globok in klofuta močna. Zgodba Simona Dome, ki jo je v knjigo prelil Aleš Čar, je – čeprav trpka in na trenutke neverjetna – tudi poučna.
    Anja Intihar 16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    ZDA in Rusija

    Vladimir Putin hoče natanko to, kar je nekoč zahteval Josip Stalin

    Putin ni človek miru, ampak mož vojne. Trump hoče mir. Zelenski hoče mir. Evropa hoče mir. Le Putin, ki je začel vojno, ga noče.
    Branko Soban 15. 8. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Savudrija

    Varnostniki, ki so v Savudriji napadli slovenske turiste, suspendirani

    Dva od napadenih sta zdravniško pomoč poiskala tudi v Sloveniji.
    17. 8. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Modni dodatek ali veliko več?

    Včasih je telefon zgolj naprava, drugič pa podaljšek osebnega sloga. Ko sem prvič vzela v roke Galaxy Z Flip7, sem vedela, da bo drugače.
    Promo Delo 11. 8. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

    Vas pestijo bolečine v zapestju? Te so lahko znak preobremenjenosti ali poškodb. Pravočasno ukrepanje je ključno.
    Promo Delo 12. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivih virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Toplejše morje, invazija meduz in zadelani filtri jedrske elektrarne

    Spužvaste kocke določenih materialov bi lahko učinkovito lovile razpršeni uran iz morja.Tako bi jedrske elektrarne lahko napajale svet še več tisoč let.
    Borut Tavčar 15. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Sodelovanje pri inovaciji ali unikatu da nov zagon

    Za lesarsko industrijo je povezovanje s šolami pomemben korak do kadra. Trajnost je še eno jamstvo za svetlo prihodnost lesne industrije.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Čedalje bolj cenimo unikatne izdelke in masivni les

    Stavbni mizar Matic Domadenik in pohištveni mizar Vid Gomaz se bosta udeležila evropskega tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    ZDARusijaUkrajina

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Strateški šah za Ukrajino in staro celino

    Evropa se bo najbolje maščevala z gospodarskimi uspehi ter vojaško okrepitvijo Ukrajine in sebe. Tako se bo ubranila tudi pred morebitnimi prihodnjimi napadi.
    Barbara Kramžar 17. 8. 2025 | 23:38
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    1. SNL

    Celje od 0:2 do zmage, Olimpija od 1:0 do poraza

    Najboljši nogometni klubi v Sloveniji so odigrali tekme 5. kola državnega prvenstva, vrhunec je bil nedeljski derbi v Stožicah, kjer se je zmage veselil Koper.
    17. 8. 2025 | 22:10
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Po derbiju

    Amorim po porazu: Lahko premagamo vsakogar

    Trener Manchester Uniteda Ruben Amorim je bil kljub neuspehu proti Arsenalu optimističen. Njegov kolega Mikel Arteta: Velik rezultat, a smo daleč od vrhunca.
    Peter Zalokar 17. 8. 2025 | 21:48
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Namizni tenis

    Načeti Jorgić preskočil visoko prvo oviro

    Na turnirju na Švedskem je naš najboljši igralec namiznega tenisa v prvem kolu izločil tajvanskega tekmeca.
    17. 8. 2025 | 21:10
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Pogled na premirje s kitajskega zornega kota

    Kitajski predsednik Xi Jinping se je že dolgo pripravljal na vražji sporazum med Trumpom in Putinom.
    Zorana Baković 17. 8. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Po derbiju

    Amorim po porazu: Lahko premagamo vsakogar

    Trener Manchester Uniteda Ruben Amorim je bil kljub neuspehu proti Arsenalu optimističen. Njegov kolega Mikel Arteta: Velik rezultat, a smo daleč od vrhunca.
    Peter Zalokar 17. 8. 2025 | 21:48
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Namizni tenis

    Načeti Jorgić preskočil visoko prvo oviro

    Na turnirju na Švedskem je naš najboljši igralec namiznega tenisa v prvem kolu izločil tajvanskega tekmeca.
    17. 8. 2025 | 21:10
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Pogled na premirje s kitajskega zornega kota

    Kitajski predsednik Xi Jinping se je že dolgo pripravljal na vražji sporazum med Trumpom in Putinom.
    Zorana Baković 17. 8. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Nova gospodarska politika
    Vredno branja

    Nova gospodarska politika: kako bo Slovenija premagala izzive prihodnosti

    V času, ko se svet hitro spreminja, se tudi slovensko gospodarstvo spopada z novimi izzivi.
    23. 6. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

    Simptomi se lahko pojavijo že v mladosti, zato ukrepajte, preden napredujejo.
    12. 8. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo