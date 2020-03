Strateško kaljenje v Bruslju

Prvih sto dni dela nove evropske komisije pod vodstvom Ursule von der Leyen je minilo predvsem v znamenju odmevnega predstavljanja številnih strategij, načrtov in projektov. Po zadnji fazi vladavine Jean-Clauda Junckerja, ko v komisarski ekipi ni bilo več veliko energije, je za novo vodstvo značilna dinamičnost.Drugega za drugim so predstavljali velike projekte, ki naj bi zaznamovali celoten mandat. Najpomembnejša sta dva: zelena tranzicija in digitalizacija. A njihovo uresničevanje in posledično uspeh bruseljskega vrha sta v rokah drugih. Od Afrike do BalkanaNa mizi so še številni drugi načrti. Pripravili so novo strategijo za ...