Streha nad glavo kot luksuz

Vladni načrti o omejitvi kratkoročnega oddajanja stanovanj turistom preko različnih spletnih platform so poleg pohval sprožili tudi kritike. Govora je celo o kratenju ustavno zagotovljenih pravic. A pri tem gre za povsem napačno razumevanje ustave in tudi pravice države regulirati trg nepremičnin, ki več kot očitno sam ni sposoben opravljati temeljne funkcije, to je prebivalcem zagotavljati cenovno dostopno in kakovostno streho nad glavo. Ukrepanje države je nujno in to ne samo pri kratkoročnem oddajanju. Poseg zahtevajo tudi prazna stanovanja.