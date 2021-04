Strokovnjaki poglabljajo neenotnost EU

V komentarju preberite:

Evropska agencija za zdravila (Ema) zagotavlja znanstvene ocene ter nadzira in spremlja varnost zdravil za humano in veterinarsko uporabo v EU. Njene naloge opravljajo strokovnjaki iz posameznih držav, ki jim ljudje zaupajo zaradi specifičnosti njihovega znanja.



Njihove odločitve, od katerih so odvisna življenja, morajo biti strokovne, pregledne in neodvisne. Nekaterih zdravil tako nikoli ne spustijo na trg, druga umaknejo. In do zdaj ni bilo države, ki bi nasprotovala presoji evropskega regulatorja.