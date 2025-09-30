Študirati z željo po znanju

V nadaljevanju preberite:

Nuccio Ordine, pred dvema letoma umrli italijanski filozof, literat in profesor na kalabrijski univerzi, je v manifestu Koristnost nekoristnega zapisal odlomek predavanja, s katerim je pisatelj David Foster Wallace nagovoril svoje študente: »Mladi ribici plavata in v nekem trenutku srečata staro ribo, ki plava v nasprotno smer, jima pokima v pozdrav in reče: 'Zdravo, mladina. Kakšna je voda?' Mladi ribici še nekaj časa plavata, potem pa prva pogleda drugo in reče: 'Hudirja, kaj pa je voda?'«