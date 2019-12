Pogodba je podpisana. Najbolj donosna pogodba v slovenski športni zgodovini. Novica je bila objavljena nekaj ur zatem, ko je klubski zdravnik objavil, da se vrača na parket. Številke na pogodbi so dovolj velike, da bi se med podpisovanjem roka zatresla tudi prekaljenemu gospodarstveniku. Luka Dončić, 20-letni mladenič, ki je odraščal za Bežigradom, bo naslednjih pet let nosil superge jordan 34. Deček z zlato roko bo odlično plačan za to, da bo imel na nogah supergo, ki v trgovini stane kakšnih 180 dolarjev.Privoščimo mu – za njim so meseci in leta metanja na koš, treninga za koordinacijo in moč, na parketu osnovne šole ...